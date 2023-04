Umberto Galimberti, pensatore in un mondo complesso

6 foto Umberto Galimberti ad Altamura

Teatro Mangiatordi di Altamura gremito ieri pomeriggio per l'incontro con Umberto Galimberti, promosso dalla Andriani spa di Gravina. Il filosofo, saggista e psicoanalista per più di un'ora ha tenuto incollati i partecipanti alle poltrone con una dissertazione molto colta sulla connessione tra il cibo e gli aspetti più profondi e intimi dell'essere umano.Nell'ottica di creazione di valore per la comunità sociale, l'iniziativa mira a incentivare alla lettura come strumento di arricchimento culturale. A questo scopo, nel 2022 è stato inaugurato "Incontri con l'autore", una serie di appuntamenti dedicata alla riflessione tra pubblico e autori su tematiche di interesse generale, in cui rientra anche l'appuntamento con Galimberti.L'introduzione è stata curata dal professor Adriano Amendola, storico dell'arte. Poi Galimberti ha preso la scena e senza pause si è addentrato in un'ampia esposizione in cui il cibo è stato associato ai temi della cultura, della religione, della socialità, dell'identità. Con rimandi alla letteratura, alla cultura greca, al sentimento popolare, alle sacre scritture. Un ricco "contenitore" di spunti e riflessioni in cui è prevalso il "sentire" di Galimberti sull'importanza delle emozioni, da non demonizzare o condannare sulla base degli schemi sociali che reprimono e non liberano. Schemi che, a dire di Galimberti, si perpetuano secondo modelli risalenti all'origine dei tempi dell'uomo e che incidono sulla formazione e sull'educazione sin dal suo essere bambino. Con eloquio sicuro, Galimberti ha messo a nudo i problemi irrisolti dell'essere umano, in cerca perenne di un equilibrio sereno tra la razionalità (propria della scienza) e l'emozionalità, repressa dalla prima.L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Feltrinelli Point di Altamura: alla postazione dei libri lunga coda al firma-copie per una sigla sull'ultimo volume di Galimberti e l'immancabile foto a immortalare l'incontro con un grande pensatore del nostro tempo.