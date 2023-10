Altamura Città che legge, inizia il programma "Lettura senza mura"

Prende il via il programma "Lettura senza mura", una serie di appuntamenti dedicati al libro e alla promozione della lettura e della scrittura. Con riconoscimento del Centro per il Libro e la Lettura, istituito presso il Ministero della Cultura, il Comune di Altamura ha il titolo di "Città che legge" e ha conseguito un finanziamento per la realizzazione del programma.Sono numerose le attività e le iniziative previste tra cui: acquisto di libri in lingua straniera, catalogazione librerie scolastiche, corso di scrittura creativa e di lettura ad alta voce, incontri pubblici destinati ai bambini, incursioni di lettura nei luoghi della città, performance artistiche e realizzazione di video-racconti, realizzazione di collana editoriale, incontri con autori e illustratori. L'attuazione e gestione del progetto è curata dalle associazioni Leggeredizioni e Link, con il coordinamento del Comune (IV settore - servizio cultura)."Il riconoscimento di Città che legge e l'attuazione di Lettura senza mura - affermano il sindaco Vitantonio Petronella e la vice sindaca e assessora alla cultura Angela Miglionico - è un incoraggiamento per la nostra amministrazione e per la comunità a proseguire questo percorso virtuoso che ha permesso di creare una sinergia importante con scuole, librerie, associazioni di Altamura".Oggi, alle ore 17.30, nel complesso Santa Croce in via Santa Croce, è in programma una breve presentazione del calendario di attività da parte dell'amministrazione comunale. A seguire il primo incontro del mese di ottobre di "Lettura senza mura", dal titolo "Scienza in canto" (rassegna "Ad alta voce") con Marco Lamacchia e Antonella Fraccalvieri; presentano e moderano Anna Ventricelli e Maria Paola De Santis.Il successivo appuntamento, "Buon compleanno Calvino", omaggio a Italo Calvino nel 100° anniversario della nascita, si terrà al Museo nazionale archeologico in via Santeramo 88, domenica 15 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30.