"Città che legge", avviso pubblico del Comune

Entro il 12 marzo è possibile presentare al Comune delle proposte progettuali. Sono ammissibili esclusivamente progetti di promozione della lettura come:

iniziative di diffusione dei libri e della lettura attraverso occasioni di apprendimento, confronto e socializzazione;

apertura in biblioteca di sezioni specifiche dedicate a bambini/ragazzi, con particolare riferimento alle diverse abilità, e/o ad anziani;

attivazione o incremento dei servizi dedicati a bambini, famiglie, anziani e/o utenti diversamente abili;

azioni, integrate con le precedenti, volte a raccogliere fondi necessari a sostenere nel tempo programmi e attività di promozione della lettura;

attività di promozione della lettura nelle scuole anche attraverso la creazione di biblioteche scolastiche o di bibliopoint.



Ciascun soggetto proponente può presentare esclusivamente una sola proposta progettuale.

Dopo aver ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il biennio 2020-2021, il Comune di Altamura candiderà una proposta progettuale al Bando "Città che legge 2020", pubblicato dal Centro per il Libro del Ministero della cultura con lo scopo di promuovere e diffondere l'abitudine alla lettura.Il Comune vuole partecipare e per questo intende coinvolgere le biblioteche e le altre strutture presenti nel territorio comunale (scuole, istituti educativi e di promozione sociale, associazioni culturali, teatri, librerie, centri sportivi, consultori, circoli ricreativi, terzo settore, ecc.). Il finanziamento ammissibile ammonta a euro 50.000 per i Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti. In tutta Italia saranno finanziati 27 progetti di cui 5 progetti tra i 72 Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti che hanno ottenuto la qualifica di "Città che legge".Il Comune di Altamura è comunque unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della proposta progettuale. Sul portale del Comune è pubblicato l'avviso con la modulistica.