Un patto per la lettura tra Comune, scuole e associazioni

Il 9 febbraio, alle 18:00, si svolgerà un incontro pubblico al quale parteciperanno i rappresentanti del Comune di Altamura ed i referenti del "Cepell - Centro per il Libro e la Lettura – MIBACT" e dei "Presidi del Libro di Puglia".Altamura rientra fra gli 858 Comuni che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Mibact, d'intesa con l'ANCI, la qualifica "Città che legge" per il biennio 2020-2021.La qualifica di "Città che legge" riconosce e sostiene la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.Altamura, che aveva presentato la candidatura un anno fa, rientra tra le 73 città nella fascia tra i 50.000 e 100.000 abitanti che hanno ottenuto questo riconoscimento sulla base di alcuni parametri richiesti: numero di librerie, di biblioteche pubbliche, di progetti scolastici, di festival ed iniziative culturali inerenti alla promozione della lettura. Si dovrà dar seguito alla sottoscrizione del "Patto per la lettura" tra l'Amministrazione comunale, le altre istituzioni culturali pubbliche, le associazioni culturali, le biblioteche pubbliche, le scuole e gli operatori del settore, le librerie.Insieme si potranno sviluppare progetti e iniziative per diffondere maggiormente la pratica della lettura nella comunità ricorrendo anche alle risorse messe a disposizione dal Ministero a questo scopo. Saranno illustrati i contenuti, le opportunità e gli eventuali chiarimenti sulle modalità di sottoscrizione.Gli interessati sono invitati dal Comune a partecipare all'incontro che avverrà in videoconferenza. Informazioni sul sito del Comune o contattando il Servizio Cultura e Turismo via mail o telefonicamente (080/3107404 – 080/3107408 – 0803107248).