"Un libro per ogni bambino". E' l'iniziativa del Comune di Altamura che ha stanziato contributi straordinari alle scuole e alle biblioteche pubbliche di Altamura per l'acquisto di libri.Un provvedimento che consegue al recente riconoscimento di "Città che legge" assegnato alla città per la presenza di festival letterari e rassegne che promuovono la lettura.Su proposta dell'assessore alla cultura Margherita Fiore, la giunta comunale ha stabilito di concedere contributi economici alle istituzioni scolastiche ed alle biblioteche pubbliche e scolastiche di Altamura, a sostegno delle spese che queste ultime sosterranno nel 2022. Al fine di arricchire il patrimonio librario della città, sono stati destinati complessivamente 120 mila euro del bilancio comunale per l'acquisto di libri e strumenti di supporto per la promozione della lettura nelle scuole, riservando la quota del 25% (euro 30.000) circa alle biblioteche pubbliche Abmc ed Agorateca e la somma di euro 11,10 ad alunno per ogni scuola dell'infanzia statale e paritaria, primaria, secondaria di primo grado e al CPIA2, per una popolazione scolastica pari a 8.107 studenti.