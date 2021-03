L'intelligenza artificiale non ha segreti

"Intelligenza artificiale spiegata semplice". Dopo il progetto di divulgazione e di sviluppo d'impresa, con lo stesso titolo diventa un libro l'esperienza degli altamurani Giacinto Fiore e Pasquale Viscanti. Nel pomeriggio viene presentato agli studenti del Liceo scientifico "Federico II di Svevia", nell'ambito del ciclo di incontri "Liber community" a cura dell'associazione "Liber festival".Fiore e Viscanti raccontano ad Altamuralife il loro progetto.: Intelligenza artificiale spiegata semplice è una community di imprenditori e manager curiosi di comprendere le potenzialità e le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale all'interno delle loro aziende. Al momento contiamo oltre 11.000 membri che con passione e dedizione seguono i nostri contenuti video e audio. Insieme a Pasquale Viscanti abbiamo creato anche un Osservatorio di aziende che producono soluzioni di Artificial intelligence (AI) e ne acceleriamo la loro comunicazione, perché possano arrivare più velocemente sul mercato delle PMI Italiane. Sono 10 eccellenze tutte italiane che producono soluzioni incredibilmente affascinanti e semplici da utilizzare. Con la AI Academy invece i membri della community seguono ogni settimana 2 mega esperti di AI che lavorano i grandi aziende (Enel, Tim, Poste Italiane, Microsoft, IBM, solo per citarne alcune) in diretta video per apprendere e lasciarsi ispirare dai loro racconti di Innovazione.A maggio di quest'anno andrà online la seconda edizione della AI Week Italia, la settimana italiana dell'intelligenza artificiale, in cui in 5 giorni si potranno scoprire le migliori "Use Case" di successo e prendere contatti per iniziare il proprio progetto (www.aiweek.it). In questa occasione vedrà la luce la prima edizione del "Premio McCarthy", un riconoscimento che la giuria assegnerà al Ricercatore/Ricercatrice Under 30 che presenterà la propria attività di ricerca in tema Intelligenza artificiale oltre alle sue doti di divulgazione e comunicazione. E per accontentare tutti i gusti dei membri della community su www.iaspiegatasemplice.it è disponibile il Palinsesto completo di tutti i format in diretta (finanza agevolata, startup, marketing, etica, storie, solo per citarne alcune). Tutto il lavoro di divulgazione che ogni anno lanciamo viene raccolto in un Libro: "L'intelligenza artificiale salverà i maiali?" edizione 2020 è stato un grande successo, con 130 applicazione in 13 categorie merceologiche ed è appena uscito il nuovo libro "L'intelligenza artificiale spiegata Semplice" con la prefazione del Prof. Marco Gori dell'Università di Siena, un luminare italiano dell'AI.: Il nostro progetto è nato con il Podcast (disponibile su tutte le piattaforme di ascolto, compreso Spotify e Alexa) a Febbraio 2019, ed oggi conta più di 120 episodi e decine di migliaia di ascolti. In quel periodo entrambi eravamo impegnati nella gestione manageriale di un'azienda che produce piattaforme basate su Intelligenza Artificiale e la nostra più grande sfida era comprende e far comprendere agli imprenditori le potenzialità delle soluzioni di AI e fare in modo che le desiderassero e le comprassero. Ahinoi la rete, Google, Youtube, offriva molto poco in tal senso, allora abbiamo deciso di avviare un progetto di divulgazione che insegnasse a noi e poi agli imprenditori il meraviglioso mondo di questa tecnologia che già sta migliorando il nostro mondo.Sin da subito, appena partiti con il podcast abbiamo ricevuto messaggi e direct privati in cui alcuni membri della community ci chiedevano di aiutarli a selezionare il fornitore migliore per loro. Il nostro supporto si è fatto sentire in ogni circostanza. Dall'altro lato le aziende che producono innovazione ci scrivono chiedendoci di aiutarli nel posizionare la propria offerta sul mercato. Con questo spirito nasce il nostro Osservatorio, ci permette di conoscere perfettamente le aziende che si inseriscono in modo da comprenderne le potenzialità della soluzione proposta, ma anche i limiti e di suggerire ai membri della nostra community quella più idonea. Al momento son 10 le aziende che compongono la nostra offerta tecnologica di Intelligenza Artificiale: sono eccellenze in quello che fanno e tenerle insieme ci permette di immaginare servizi innovativi frutto anche della somma delle loro competenze, che ne moltiplica gli effetti positivi. (puoi approfondire su www.iaspiegatasemplice.it/osservatorio-ia)