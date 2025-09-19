Palazzo di città
Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico
Provvedimento riguarda Madre Teresa di Calcutta che ospita la Ottavio Serena
Altamura - venerdì 19 settembre 2025 19.32 Comunicato Stampa
Comunicato del Comune
Con ordinanza contingibile ed urgente, il Sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche della scuola Ottavio Serena dell'I.C. Roncalli – Serena, ubicata temporaneamente presso il plesso Madre Teresa di Calcutta per il giorno 20.09.2025.
La chiusura si rende necessaria per interventi all'impianto idraulico, urgenti e necessari, da svolgersi nella giornata di domani per cui la scuola non sarà funzionante.
