Scuola chiusa
Scuola chiusa
Palazzo di città

Lavori idrici, ordinanza chiusura per un plesso scolastico

Provvedimento riguarda Madre Teresa di Calcutta che ospita la Ottavio Serena

Altamura - venerdì 19 settembre 2025 19.32 Comunicato Stampa
Comunicato del Comune

Con ordinanza contingibile ed urgente, il Sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche della scuola Ottavio Serena dell'I.C. Roncalli – Serena, ubicata temporaneamente presso il plesso Madre Teresa di Calcutta per il giorno 20.09.2025.

La chiusura si rende necessaria per interventi all'impianto idraulico, urgenti e necessari, da svolgersi nella giornata di domani per cui la scuola non sarà funzionante.
  • Ordinanza
  • Scuola
Altri contenuti a tema
Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio Chiusura scuola per lavori, alunni tra i banchi di pomeriggio Dal 16 settembre al 2 ottobre nella "Ottavio Serena"
Piano della viabilità per festa della Madonna del Buoncammino La città Piano della viabilità per festa della Madonna del Buoncammino Da oggi aperto il luna park. Domenica la processione
Bonus per materiale scolastico: oltre 1400 domande Scuola e Lavoro Bonus per materiale scolastico: oltre 1400 domande A quelle ammesse un contributo di 46 euro
Scuola: contributi per i libri di testo e bonus trasporti Scuola e Lavoro Scuola: contributi per i libri di testo e bonus trasporti Si possono presentare le domande sul portale regionale
Seconda vittoria legale per studente con malattia rara La città Seconda vittoria legale per studente con malattia rara Tribunale di Bari conferma l'assistenza scolastica a tempo pieno
Per la sicurezza dei bambini istituite le zone scolastiche pedonali Per la sicurezza dei bambini istituite le zone scolastiche pedonali Elenco delle scuole con divieto di circolazione
Scuola: assegnate le altre due dirigenze Scuola e Lavoro Scuola: assegnate le altre due dirigenze Riepilogo generale del nuovo anno scolastico
Bonus di 50 euro per acquisto di materiale scolastico Scuola e Lavoro Bonus di 50 euro per acquisto di materiale scolastico Avviso del Comune di Altamura
Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
19 settembre 2025 Truffe agli anziani, tenere alta la guardia
Sciopero trasporti, lunedì possibili disagi
18 settembre 2025 Sciopero trasporti, lunedì possibili disagi
Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio
18 settembre 2025 Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio
Completati i lavori del palazzetto in via Manzoni e dello skate park
18 settembre 2025 Completati i lavori del palazzetto in via Manzoni e dello skate park
Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici
17 settembre 2025 Strategia di sviluppo imprenditoriale: corsa agli incentivi economici
Scontro frontale fra due auto sullo "stradone "
17 settembre 2025 Scontro frontale fra due auto sullo "stradone"
Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
17 settembre 2025 Facilitazione digitale: primo bilancio per la rete di sportelli
Elezioni regionali a novembre, si attende decreto
16 settembre 2025 Elezioni regionali a novembre, si attende decreto
Prima giornata di memoria degli internati militari italiani
16 settembre 2025 Prima giornata di memoria degli internati militari italiani
Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
16 settembre 2025 Servizio civile agricolo, progetti anche ad Altamura
Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
15 settembre 2025 Aumentano le richieste di aiuto ai centri antiviolenza
Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
15 settembre 2025 Presentati progetti per due nuovi elettrodotti ad Altamura
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.