Social Video 3 minuti Sei mesi di amministrazione Petronella

Sei mesi sono pochi per giudicare l'operato di una amministrazione comunale, ma sicuramente sufficienti per il nuovo sindaco di Altamura Antonio Petronella e per i suoi collaboratori per farsi una idea delle problematiche della città, dell'organizzazione della macchina amministrativa, delle priorità da affrontare e delle attività del programma elettorale da realizzare. Per una visione della città del Pane che negli anni a venire si trasformerà anche grazie ai finanziamenti del Pnrr.Tutte tematiche affrontate in una intervista con il primo cittadino di Altamura.