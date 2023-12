Occupazione suolo pubblico per cantieri, la procedura diventa on line

A partire dal 2 Gennaio 2024, il Comune (con il 2° Settore Bilancio-Finanza-Programmazione – Servizio Tributi) attiva sulla piattaforma informatica "Altamura Digitale", un nuovo servizio online per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni del suolo pubblico per i cantieri edili, che consente di richiedere ed ottenere tali autorizzazioni in modalità totalmente digitalizzata, senza alcuna necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici comunali.Pertanto, da tale data, gli uffici comunali non gestiranno più richieste presentate con le precedenti modalità cartacea e/o PEC.Sul portale del Comune di Altamura sono indicate le modalità per usufruire del servizio.