Piano casa e ristrutturazioni edilizie, le prospettive per il territorio

"Dal Piano Casa alla ristrutturazione edilizia. Quale futuro per il governo del territorio?": è la traccia su cui professionisti, rappresentanti di ordini professionali e organizzazioni imprenditoriali, dirigenti della pubblica amministrazione, docenti universitari, figure istituzionali, interverranno e si confronteranno venerdì 26 gennaio 2024 ad Altamura, presso il Multicinema Teatro Mangiatordi, a partire dalle ore 15.L'appuntamento è dedicato all'esame e all'approfondimento della recentissima legge regionale n. 36 del 19 dicembre 2023 ("disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia"), con la quale la Regione Puglia ha inteso chiudere e superare la ultradecennale stagione del "Piano Casa", bocciato dalla Corte costituzionale, sostanzialmente rendendo strutturali gli interventi di ampliamento di edifici esistenti (nel limite del 20% della volumetria esistente) e gli interventi di demolizione e ricostruzione (con incremento fino al 35% della volumetria) che i Comuni potranno ammettere nelle zone B (totalmente o parzialmente edificate) e C (destinate a nuovi insediamenti) dei piani regolatori e in zone agricole. Le attività seminariali in programma venerdì sono suddivise in due sessioni.Nella prima, coordinata dall'arch. Nicola Nuzzi, verranno esaminati "Profili interpretativi e applicativi della legge regionale" attraverso gli interventi di Angelo Addante (presidente del Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Bari), Giovanni Buonamassa (dirigente del Settore "Sviluppo e governo del territorio" del Comune di Altamura), Carlo Contesi (vice presidente dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari), Maria Cornacchia (consigliera dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Bari), Giuseppe Dalfino (avvocato amministrativista), Amedeo D'Onghia (dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Monopoli).Seguirà una Tavola Rotonda che, sulla domanda "Tra edilizia e urbanistica, quale futuro per il governo del territorio?", vedrà dialogare Nicola Bonerba (presidente dell'Ance Bari Bat), Francesca Calace (professoressa di urbanistica del Politecnico di Bari), Stefano Lacatena (consigliere delegato per "Paesaggio, Urbanistica, Pianificazione territoriale" della Regione Puglia), Nino Matassa (avvocato amministrativista), Francesco Rotondo (professore di urbanistica dell'Università Politecnica delle Marche e presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica sez. Puglia). A condurre la Tavola Rotonda sarà Enzo Colonna (docente e ricercatore di diritto privato dell'Università di Foggia).Questo ricco momento formativo, concepito e strutturato come un dialogo a più voci e da diversi punti di vista (tecnico, giuridico, amministrativo, scientifico, politico), è co-organizzato dagli Ordini degli Ingegneri, degli Avvocati, degli Architetti e dal Collegio dei Geometri di Bari, dall'Associazione Avvocati e Praticanti "Francesco Santoro Passarelli" di Altamura, dall'ANCE - Associazione nazionale costruttori edili Bari-BAT, insieme a InnoLab - Laboratorio di Innovazione per Altamura, una realtà recentemente costituita che, con questo primo appuntamento pubblico, avvia le sue attività orientate a creare momenti di studio, approfondimento, formazione, confronto ed elaborazione su temi di rilevanza collettiva.La partecipazione, libera e gratuita, garantisce il riconoscimento di 4 crediti formativi ad architetti, 4 crediti formativi ad avvocati, 3 crediti formativi a ingegneri, 3 crediti formativi ai geometri.