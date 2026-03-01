Saverio Loiudice
Saverio Loiudice
Scuola e Lavoro

Sindacati: Saverio Loiudice confermato alla guida di Feneal Uil

Rieletto segretario generale

Altamura - domenica 1 marzo 2026 10.00
Saverio Loiudice, altamurano, è stato confermato alla guida della Feneal Uil Bari. È l'esito della giornata congressuale, al termine della quale sono stati confermati anche i componenti della segreteria Mari Alessandra e Giovanni Urgo, la Tesoriera Paola Esposito. Nella Uil, la Feneal è l'organizzazione di categoria dei settori "edilizia, affini e legno".

Molti i delegati intervenuti e tante le personalità del mondo sindacale, imprenditoriale e istituzionale presenti. I lavori, presieduti dal Segretario Organizzativo FenealUil Pierpaolo Frisenna, sono stati conclusi da Mauro Franzolini Segretario Generale Nazionale.

Si è concluso con il rinnovato impegno della Feneal Uil Bari a rafforzare rappresentanza, sicurezza e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, puntando sull'unità e sulla partecipazione per costruire il futuro del settore delle costruzioni. La giornata congressuale, è stata avviata dalla relazione del Segretario Generale Saverio Loiudice il XIX Congresso territoriale della FENEALUIL Bari, dal titolo "Insieme per Costruire", appuntamento centrale per analizzare lo stato del settore delle costruzioni e definire le strategie sindacali per i prossimi anni.

Nel suo intervento, Loiudice ha delineato un quadro complesso, segnato da profondi cambiamenti globali, economici e sociali che hanno inciso direttamente sul mondo del lavoro. Guerre, crisi energetiche, inflazione, trasformazioni tecnologiche e le conseguenze della pandemia hanno ampliato le disuguaglianze e colpito lavoratori e imprese, rendendo più difficile il contesto in cui opera il sindacato. Nonostante questo scenario, il territorio di Bari e BAT resta uno dei più dinamici del Mezzogiorno grazie a grandi investimenti infrastrutturali, interventi di rigenerazione urbana e opere legate al PNRR. Tuttavia, ha sottolineato il Segretario, la fase di crescita mostra segnali di fragilità, con una lieve flessione delle ore lavorate, la fine dei bonus edilizi e l'avvicinarsi della conclusione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le principali criticità evidenziate figurano la precarietà occupazionale, il dumping contrattuale, la carenza di manodopera qualificata e l'aumento dei costi dei materiali. A ciò si aggiungono ostacoli burocratici e difficoltà nel reperire competenze tecniche adeguate, fattori che rallentano la realizzazione delle opere e indeboliscono il settore.

Ampio spazio è stato dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro, definita "una vera emergenza sociale", e dell'innovazione tecnologica. In conclusione, Loiudice ha evidenziato "la crescita della FENEALUIL Bari in termini di rappresentanza e radicamento nei luoghi di lavoro, sottolineando l'impegno della Federazione per costruire una organizzazione sempre più forte, capace di tutelare diritti, sicurezza e dignità del lavoro. "C'è ancora tanto da fare – ha affermato – e dobbiamo farlo insieme, per costruire un futuro migliore per le lavoratrici e i lavoratori del settore delle costruzioni".

A concludere i lavori Mauro Franzolini Segretario Generale Nazionale FENEALUIL, che ha augurato buon lavoro al gruppo dirigente riconfermato, aggiungendo "Il Congresso di Bari conferma la forza e il dinamismo di una organizzazione sindacale capace di innovarsi, restando però profondamente radicata nei luoghi di lavoro e tra le persone. In una fase nazionale segnata da cambiamenti complessi e scelte strategiche importanti, l'unità, la responsabilità e la visione emerse oggi rappresentano un elemento decisivo per affrontare le sfide future".
  • Edilizia
  • Uil Puglia
  • Sindacati
Altri contenuti a tema
Mobile imbottito: riparte confronto tra Natuzzi e sindacati Mobile imbottito: riparte confronto tra Natuzzi e sindacati Incontro in Regione Puglia. Ci sarà tavolo di lavoro anche con la Basilicata
Caso Natuzzi: il parere dei sindacati Caso Natuzzi: il parere dei sindacati Dopo l'incontro di ieri a Bari
Vertenza Natuzzi: incontro tra Regione e sindacati Economia Vertenza Natuzzi: incontro tra Regione e sindacati Sono state definite le priorità
Abusivismo edilizio: fondi ai Comuni per le demolizioni Territorio Abusivismo edilizio: fondi ai Comuni per le demolizioni Tavolo tecnico alla Regione
Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Economia Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Prossimo tavolo di confronto a Roma il 4 febbraio
Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Allarme dei sindacati
Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi Le organizzazioni annunciano esuberi e la chiusura di due siti produttivi
Caldo: vietato lavorare quando è alto il rischio per la salute Caldo: vietato lavorare quando è alto il rischio per la salute Ordinanza del presidente della Regione Emiliano
Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio
28 febbraio 2026 Picerno e Team Altamura si dividono la posta in palio
Un libro dedicato a Franceschino Terranova
28 febbraio 2026 Un libro dedicato a Franceschino Terranova
Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani
28 febbraio 2026 Abbattimento liste di attesa, le aperture di oggi e domani
Team Altamura, parte un "tour de force " decisivo
27 febbraio 2026 Team Altamura, parte un "tour de force" decisivo
Nuova presidente del Consorzio della Lenticchia di Altamura IGP
27 febbraio 2026 Nuova presidente del Consorzio della Lenticchia di Altamura IGP
Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga
27 febbraio 2026 Volley Pool Salvezza: un'altra sfida casalinga
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
27 febbraio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Assistenza agli studenti con disabilità, la Regione contro il Governo
26 febbraio 2026 Assistenza agli studenti con disabilità, la Regione contro il Governo
Referendum: pubblicato l'elenco degli scrutatori
26 febbraio 2026 Referendum: pubblicato l'elenco degli scrutatori
Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni
26 febbraio 2026 Bilancio: consiglio comunale convocato per tre giorni
Interruzione di energia elettrica, chiusura per un plesso scolastico
25 febbraio 2026 Interruzione di energia elettrica, chiusura per un plesso scolastico
Sindacati: il piano Natuzzi non va bene, protesta a Roma
25 febbraio 2026 Sindacati: il piano Natuzzi non va bene, protesta a Roma
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.