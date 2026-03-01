Sindacati: Saverio Loiudice confermato alla guida di Feneal Uil

Saverio Loiudice, altamurano, è stato confermato alla guida della Feneal Uil Bari. È l'esito della giornata congressuale, al termine della quale sono stati confermati anche i componenti della segreteria Mari Alessandra e Giovanni Urgo, la Tesoriera Paola Esposito. Nella Uil, la Feneal è l'organizzazione di categoria dei settori "edilizia, affini e legno".Molti i delegati intervenuti e tante le personalità del mondo sindacale, imprenditoriale e istituzionale presenti. I lavori, presieduti dal Segretario Organizzativo FenealUil Pierpaolo Frisenna, sono stati conclusi da Mauro Franzolini Segretario Generale Nazionale.Si è concluso con il rinnovato impegno della Feneal Uil Bari a rafforzare rappresentanza, sicurezza e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, puntando sull'unità e sulla partecipazione per costruire il futuro del settore delle costruzioni. La giornata congressuale, è stata avviata dalla relazione del Segretario Generale Saverio Loiudice il XIX Congresso territoriale della FENEALUIL Bari, dal titolo "Insieme per Costruire", appuntamento centrale per analizzare lo stato del settore delle costruzioni e definire le strategie sindacali per i prossimi anni.Nel suo intervento, Loiudice ha delineato un quadro complesso, segnato da profondi cambiamenti globali, economici e sociali che hanno inciso direttamente sul mondo del lavoro. Guerre, crisi energetiche, inflazione, trasformazioni tecnologiche e le conseguenze della pandemia hanno ampliato le disuguaglianze e colpito lavoratori e imprese, rendendo più difficile il contesto in cui opera il sindacato. Nonostante questo scenario, il territorio di Bari e BAT resta uno dei più dinamici del Mezzogiorno grazie a grandi investimenti infrastrutturali, interventi di rigenerazione urbana e opere legate al PNRR. Tuttavia, ha sottolineato il Segretario, la fase di crescita mostra segnali di fragilità, con una lieve flessione delle ore lavorate, la fine dei bonus edilizi e l'avvicinarsi della conclusione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le principali criticità evidenziate figurano la precarietà occupazionale, il dumping contrattuale, la carenza di manodopera qualificata e l'aumento dei costi dei materiali. A ciò si aggiungono ostacoli burocratici e difficoltà nel reperire competenze tecniche adeguate, fattori che rallentano la realizzazione delle opere e indeboliscono il settore.Ampio spazio è stato dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro, definita "una vera emergenza sociale", e dell'innovazione tecnologica. In conclusione, Loiudice ha evidenziato "la crescita della FENEALUIL Bari in termini di rappresentanza e radicamento nei luoghi di lavoro, sottolineando l'impegno della Federazione per costruire una organizzazione sempre più forte, capace di tutelare diritti, sicurezza e dignità del lavoro. "C'è ancora tanto da fare – ha affermato – e dobbiamo farlo insieme, per costruire un futuro migliore per le lavoratrici e i lavoratori del settore delle costruzioni".A concludere i lavori Mauro Franzolini Segretario Generale Nazionale FENEALUIL, che ha augurato buon lavoro al gruppo dirigente riconfermato, aggiungendo "Il Congresso di Bari conferma la forza e il dinamismo di una organizzazione sindacale capace di innovarsi, restando però profondamente radicata nei luoghi di lavoro e tra le persone. In una fase nazionale segnata da cambiamenti complessi e scelte strategiche importanti, l'unità, la responsabilità e la visione emerse oggi rappresentano un elemento decisivo per affrontare le sfide future".