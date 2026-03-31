Opere pubbliche: nuovo elenco prezzi della Regione

La Regione Puglia ha annunciato l'imminente approvazione del nuovo, strumento fondamentale per la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture sul territorio, redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).Il nuovo prezzario integra le rilevazioni di mercato aggiornate al 31 dicembre 2025, garantendo un allineamento puntuale ai costi di produzione registrati nell'ultimo anno e assicurando maggiore sostenibilità ai quadri economici delle opere, continuità dei cantieri e qualità degli interventi pubblici. L'obiettivo è offrire a enti locali, stazioni appaltanti e imprese uno strumento affidabile e coerente con l'andamento reale del mercato, in grado di sostenere la realizzazione delle opere e la corretta gestione delle risorse pubbliche.Il documento è il risultato di un puntuale approfondimento, da parte della Regione Puglia, sull'evoluzione del contesto internazionale e le possibili ripercussioni sui costi delle materie prime e dei materiali energivori, come acciaio, bitumi e conglomerati, anche alla luce delle recenti tensioni geopolitiche e delle segnalazioni arrivate dalle associazioni di categoria. In questo quadro, il prezzario 2026 rappresenta oggi il riferimento più aggiornato e solido disponibile secondo i criteri normativi vigenti, mentre l'amministrazione regionale intende continuare ad agire con responsabilità e prudenza, evitando interventi basati su oscillazioni temporanee o speculative che potrebbero compromettere l'equilibrio delle commesse e la stabilità del settore.Parallelamente, la Regione conferma la volontà di mantenere un confronto costante con il sistema delle imprese e degli enti locali, monitorando l'andamento dei mercati energetici e delle catene di approvvigionamento, con la disponibilità ad attivare tavoli tecnici straordinari qualora il quadro economico internazionale dovesse determinare criticità strutturali tali da richiedere aggiornamenti mirati o misure correttive. La priorità resta quella di garantire il rispetto dei cronoprogrammi delle opere finanziate con risorse pubbliche e di evitare rallentamenti nei cantieri strategici per il territorio.