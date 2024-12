Edilizia: le novità del nuovo elenco prezzi regionale

La Regione Puglia ha approvato l'aggiornamento 2025 del Prezzario regionale che costituisce punto di riferimento per le stazioni appaltanti e gli operatori economici per la quantificazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni. Al prezzario si arriva dopo i tavoli tecnici con vari Enti pubblici, Ordini professionali e Associazioni di categoria.I nuovi prezzi avranno decorrenza dal gennaio 2025, in base ai tempi dettati dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici. "L'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - non è soltanto un passaggio tecnico-burocratico ma uno dei principali strumenti che ha impatto nella vita quotidiana di imprese, professionisti, lavoratori e semplici cittadini: è noto a tutti noi come negli ultimi anni il settore degli appalti pubblici in Italia abbia subito un forte impatto a causa di eventi imprevisti come la pandemia, la crisi energetica e i vari conflitti mondiali, e pertanto abbiamo il dovere di tutelate i progetti del P.N.R.R. e quelli sostenuti da tutte le altre fonti pubbliche di finanziamento".Le principali novità di questo Prezzario 2025 oltre all'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni, sono l'adeguamento del Prezzario alle indicazioni previste dal D.L.gs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ed inoltre la messa a disposizione di 16.867 prezzi di opere compiute con ulteriori 444 articoli rispetto al Prezzario 2024 corrispondente ad un incremento del 2,7%. Ulteriore novità è la messa a disposizione delle analisi prezzi in formato aperto al fine di agevolare l'utilizzo informatico da parte degli operatori nella verifica del prezzo dell'opera compiuta e soprattutto nell'elaborazione delle progettazioni; il Prezzario prevede, inoltre, l'elaborato contenete i prezzi della risorse elementari (Attrezzature, Risorse Umane e Prodotti) nonché l'incidenza percentuale per ciascuna lavorazione dei prodotti utilizzati, delle attrezzature e delle risorse umane, tenendo conto, altresì, dei capitoli dedicati ai Criteri Ambientali Minimi, al restauro dei beni culturali, alle nuove tecnologie impiantistiche e all'utilizzo dei materiali caratteristici della nostra regione. Il Prezzario regionale per le opere pubbliche della Regione Puglia per il 2025 sarà ora oggetto di approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale per poi essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. L'efficacia dell'aggiornamento del Prezzario Regione Puglia edizione 2025 è fissata a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.