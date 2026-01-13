Abusivismo edilizio: fondi ai Comuni per le demolizioni

Domani (14 gennaio 2026) alle ore 9.30, nella Sala Giunta del Palazzo di presidenza della Regione Puglia (3° piano), si terrà il tavolo tecnico regionale per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio. La Regione ha stanziato fondi destinati ai Comuni per le demolìzioni.All'incontro interverranno l'avvocato generale della Corte di Appello di Bari, Giuseppe Maralfa, il procuratore della Repubblica presso il Tribunali di Trani, Renato Nitti, designato presidente del tavolo, Baldo Pisani, sostituto procuratore presso la Procura di Bari, Giuseppe Mongelli, sostituto procuratore presso la Procura di Foggia e la presidente di Anci Puglia, Fiorenza Pascazio. All'incontro parteciperà per un saluto iniziale il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.Si tratta del quinto incontro del tavolo istituito presso la Regione Puglia - Sezione Urbanistica con l'obiettivo di individuare le priorità di intervento per prevenire e contrastare l'abusivismo edilizio nelle aree più critiche (SIC, zone vincolate e a rischio idrogeologico) e svolgere, con il supporto di ANCI, una ricognizione territoriale del fenomeno abusivo.