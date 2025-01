Piano casa e urbanistica nell'incontro di Polis 2030

I consiglieri comunali dei movimenti civici e dei partiti Riformisti per Moramarco, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Innoviamo incontrano i cittadini, le imprese, i professionisti e le associazioni per discutere di idee, progetti e proposte su Pug (Piano urbanistica generale) e Piano casa (nuova legge regionale). L'appuntamento è organizzato venerdì 24 gennaio, alle ore 18.30, nella sala consiliare del Comune di Altamura.Polis 2030 sostiene: "Intendiamo continuare il percorso di ascolto, dialogo e confronto con la società civile. Tre fondamentali azioni che hanno da sempre caratterizzato il nostro impegno in Consiglio comunale".