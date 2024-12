Edilizia: approvato il nuovo elenco prezzi della Regione

La giunta regionale della Puglia ha approvato l'aggiornamento del Prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – edizione 2025, in conformità al parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo (C.T.A.) del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata sede di Napoli.Con l'aggiornamento si tiene conto delle variazioni tariffarie legate ai materiali di costruzione. Tali provvedimenti sono importanti per allineare gli effettivi costi sostenuti dalle imprese al mutato quadro economico.L'elenco prezzi fa riferimento principalmente alle opere pubbliche e diventa anche punto di riferimento nel settore edile.