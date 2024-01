Nuovo Piano casa: presentazione ad Altamura

Oggi in programma un convegno tecnico sulle norme. Previsti ampliamenti di volumi

Nello scorso mese il Consiglio regionale ha approvato il cosiddetto "Nuovo piano casa" sugli interventi di ristrutturazione edilizia. La Regione introduce per legge la possibilità "nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali'' di ''incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana". Pertanto, gli interventi che saranno eseguiti dovranno essere finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e dovranno essere orientati alla progressiva riduzione del degrado, del sottoutilizzo e dell'abbandono degli ambiti urbanizzati interessati, contribuendo al contenimento del consumo di suolo, all'adattamento ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici a scala urbana.Oggi sulla legge regionale 36/2023 se ne parla in un convegno organizzato da Partito democratico di Altamura, nella sala consiliare del Comune, a partire dalle ore 16.30. Si tratta di un approfondimento tecnico sulla disciplina regionale degli interventi di riqualificazione, rigenerazione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. Introduce e Modera: Pino Pignatelli, segretario circolo Pd Altamura. Saluti istituzionali: Vitantonio Petronella, sindaco di Altamura; Francesco Paolicelli, presidente Commissione Sviluppo Economico Regione Puglia. Intervengono: Fabiano Amati, presidente Commissione Bilancio Regione Puglia; Fiorenza Pascazio, presidente Anci Puglia; Francesca Muolo, consigliera del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Bari; Maria Cornacchia, Ordine Architetti Bari, consigliera delegata ai Lavori pubblici, politiche urbane e territoriali; Umberto Fratino, presidente del Consiglio dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari; Nicola Bonerba, presidente di Ance Bari e Bat. Conclude Stefano Lacatena, consigliere delegato all'Urbanistica Regione Puglia.