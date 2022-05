Pnrr, professionisti a disposizione degli enti locali

tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche, per rilanciare la progettazione di opere e di infrastrutture dei servizi territoriali;

esperti in gestione, monitoraggio e controllo, per la gestione amministrativa, contabile e la rendicontazione della spesa;

esperti settoriali di policy a supporto della partecipazione ai bandi, come esperti di specifiche politiche pubbliche o di area amministrativo-giuridica.

L'Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato l'avviso pubblico che contribuirà a sostenere le amministrazioni del Mezzogiorno nella definizione e attuazione degli interventi del PNRR, grazie alla collaborazione di professionisti altamente specializzati. Si attua una norma voluta dal ministro per il Sud Mara Carfagna, con una previsione di spesa di 67 milioni di euro.L'Agenzia stipulerà contratti di collaborazione di durata non superiore a 36 mesi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2026) con professionisti che saranno destinati agli enti locali delle regioni del Sud. Ancora pochi giorni (salvo proroghe) per aderire: fino al 25 maggio prossimo, Comuni, Province e Città metropolitane potranno manifestare le proprie esigenze attraverso un'apposita piattaforma (https://professionistisud.agenziacoesione.gov.it/ps) indicando il proprio fabbisogno, in termini di giornate/persona, sui seguenti profili professionali:"L'avviso dell'Agenzia per la Coesione territoriale contribuirà a supportare gli enti locali del Mezzogiorno per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR, grazie alla collaborazione di professionisti altamente specializzati", dichiara il coordinatore di Forza Italia Giovani della città di Altamura, Lorenzo Attivissimo. "Una grande opportunità - aggiunge - per il Comune di Altamura che potrà manifestare le proprie esigenze fino al 25 maggio attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia per la Coesione territoriale. L'Ente Comunale potrà esprimere il proprio fabbisogno in termini di giornate/persona su diversi profili professionali messi a disposizione. Ringrazio il Ministro per il Sud e per la coesione territoriale Mara Carfagna e gli uffici ministeriali per l'impegno e la disponibilità".