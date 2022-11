PNRR: 70 milioni di euro ad Altamura

Sul portale istituzionale del Comune di Altamura, in home page, è stata pubblicata una sezione interamente dedicata al PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza. All'interno sono presenti una mappa con l'indicazione degli immobili e dei quartieri nei quali sono previsti progetti e interventi e una suddivisione degli stessi in base alle 6 Missioni (1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica; 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4 Istruzione e ricerca; 5 Coesione e Inclusione; 6 Salute).Una panoramica completa che è in ulteriore fase di implementazione in base all'avanzamento dei progetti e ai finanziamenti; con essa è possibile conoscere l'intera progettualità del Comune di Altamura, le attività in corso e l'impegno da parte degli Uffici comunali.In tutto il Comune di Altamura ha ottenuto finanziamenti per circa 70 milioni di euro, suddivisi in 35 progetti e programmi che riguardano scuole, strade, qualità della vita urbana, periferie e vita nei quartieri, centro storico, edilizia sociale, innovazione nella pubblica amministrazione, servizi alla persona, sport e inclusione sociale, verde urbano, ecc.In ogni missione è disponibile l'elenco specifico. Per ciascuna voce è cliccabile una scheda riepilogativa dell'intervento. Sulla mappa ogni punto di interesse è associato ad una scheda. In questo modo è disponibile tutto quello che c'è da sapere sul PNRR ad Altamura.L'Amministrazione Comunale è stata notevolmente impegnata nella presentazione di progetti e candidature che hanno fruttato un consistente volume di finanziamenti. Quanto all'esecuzione e alle fasi successive, ogni missione e ciascuna azione collegata sono scandite dai tempi legati all'attuazione nazionale del PNRR.Da sottolineare che la mappa riguarda solo il PNRR. Altri quartieri e altre aree urbane non sono inserite nella mappa perché sono oggetto di programmi differenti tra cui SISUS, progetti europei, programmi comunali o regionali; ecc.La sezione che contiene l'approfondimento integrale sul PNRR è disponibile qui:https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/pnrr