Reddito di cittadinanza, i beneficiari faranno progetti utili

"Accolgo con grande piacere l'attivazione da parte dei Comuni capofila di Altamura e Grumo Appula dei Progetti utili alla collettività, strumenti che consentiranno il completamento del ciclo di inclusione sociale del beneficiari del reddito di cittadinanza". Lo afferma la deputata Angela Masi (M5S)."Nelle passate settimane – aggiunge la parlamentare – avevo sollecitato a vari livelli questo importante passaggio che consente l'impiego di queste persone tra le 8 e le 16 ore settimanali in attività utili alla collettività. I bandi pubblicati dai due Comuni sono rivolti ad Enti pubblici ed a molti altri soggetti che si rendano disponibili per attivare questi progetti. Il desiderio è che i beneficiari del reddito di cittadinanza possano trovare impiego e soddisfazione lavorativa in attività rivolte alle comunità locali. Mi auguro che anche i Comuni che ancora non si siano attivati in tal senso possano fare altrettanto".