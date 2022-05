Pnrr, fondi al Piano sociale di zona per quattro progetti

Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini – Euro 211.500;

Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali – Euro 210.00;

Percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) – Euro 715.00;

Povertà estrema Housing First – Euro 710.000

L'Ambito territoriale (Piano sociale di zona) per la gestione associata dei servizi sociali, costituito dal Comune di Altamura quale capofila e dai Comuni di Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini, ha ottenuto un finanziamento complessivo di 1,8 milioni di euro nell'ambito di progetti in materia di welfare e inclusione sociale finanziati dal Ministero del Lavoro con fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Nello specifico si tratta della missione 5 del PNRR Componente 2, Sottocomponente 1, riguardante "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale".I fondi ottenuti dall'Ambito con il Comune di Altamura quale capofila, per un totale di 1.846.500 euro, sono ripartiti in quattro linee:L'amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l'assegnazione di questi ulteriori fondi del PNRR alla progettualità presentata, in questo caso finalizzata al rafforzamento delle politiche di aiuto, sostegno e inclusione sociale.