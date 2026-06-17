La città
Nel ricordo di Domi Martimucci: emozione e partecipazione al memorial
Nei campetti a lui intitolati del Ss. Redentore
Altamura - mercoledì 17 giugno 2026 16.30
Ieri i campetti intitolati a Domi Martimucci (DM10) del Santissimo Redentore hanno ospitato un momento speciale di ricordo e condivisione con il memorial dedicato alla sua memoria. Un appuntamento che ha unito sport, partecipazione e vicinanza umana, nel segno di un ricordo che continua a vivere attraverso l'affetto della comunità e di quanti hanno conosciuto e voluto bene a Domi.
A contendersi il premio della serata sono state quattro squadre, composte dagli amici di Domi, rappresentanti dell'amministrazione comunale, del mondo sportivo locale – tra cui Puglia Sport – e altri partecipanti che hanno scelto di prendere parte all'iniziativa nel segno del ricordo e della condivisione. Una serata vissuta tra sport e memoria, con il campo trasformato in un luogo di incontro e vicinanza.
A fare da punto di riferimento dell'evento è stato il presidente dell'Altamura Calcio a 5, Angelo Sciannanteno, che ha accompagnato i momenti principali della manifestazione cogliendo anche l'occasione per premiare i vincitori del memorial, in un clima di partecipazione e affetto condiviso.
A rendere ancora più speciale la serata è stata anche la presenza dell'ospite speciale Enzuccio, noto creator pugliese particolarmente seguito sui social, accolto con entusiasmo dai presenti. Tra foto, sorrisi e momenti di leggerezza, la sua partecipazione ha contribuito ad arricchire un appuntamento già carico di significato, ricevendo grande apprezzamento soprattutto dai più giovani.
Una serata vissuta all'insegna dello sport, del ricordo e della condivisione, capace di unire tante persone nel nome di Domi Martimucci, il cui ricordo continua a restare vivo nel cuore della comunità.
A contendersi il premio della serata sono state quattro squadre, composte dagli amici di Domi, rappresentanti dell'amministrazione comunale, del mondo sportivo locale – tra cui Puglia Sport – e altri partecipanti che hanno scelto di prendere parte all'iniziativa nel segno del ricordo e della condivisione. Una serata vissuta tra sport e memoria, con il campo trasformato in un luogo di incontro e vicinanza.
A fare da punto di riferimento dell'evento è stato il presidente dell'Altamura Calcio a 5, Angelo Sciannanteno, che ha accompagnato i momenti principali della manifestazione cogliendo anche l'occasione per premiare i vincitori del memorial, in un clima di partecipazione e affetto condiviso.
A rendere ancora più speciale la serata è stata anche la presenza dell'ospite speciale Enzuccio, noto creator pugliese particolarmente seguito sui social, accolto con entusiasmo dai presenti. Tra foto, sorrisi e momenti di leggerezza, la sua partecipazione ha contribuito ad arricchire un appuntamento già carico di significato, ricevendo grande apprezzamento soprattutto dai più giovani.
Una serata vissuta all'insegna dello sport, del ricordo e della condivisione, capace di unire tante persone nel nome di Domi Martimucci, il cui ricordo continua a restare vivo nel cuore della comunità.