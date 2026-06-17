Nel ricordo di Domi Martimucci: emozione e partecipazione al memorial

4 foto Torneo per Domi Martimucci

Ieri i campetti intitolati a Domi Martimucci (DM10) del Santissimo Redentore hanno ospitato un momento speciale di ricordo e condivisione con il memorial dedicato alla sua memoria. Un appuntamento che ha unito sport, partecipazione e vicinanza umana, nel segno di un ricordo che continua a vivere attraverso l'affetto della comunità e di quanti hanno conosciuto e voluto bene a Domi.A contendersi il premio della serata sono state quattro squadre, composte dagli amici di Domi, rappresentanti dell'amministrazione comunale, del mondo sportivo locale – tra cui Puglia Sport – e altri partecipanti che hanno scelto di prendere parte all'iniziativa nel segno del ricordo e della condivisione. Una serata vissuta tra sport e memoria, con il campo trasformato in un luogo di incontro e vicinanza.A fare da punto di riferimento dell'evento è stato il presidente dell'Altamura Calcio a 5, Angelo Sciannanteno, che ha accompagnato i momenti principali della manifestazione cogliendo anche l'occasione per premiare i vincitori del memorial, in un clima di partecipazione e affetto condiviso.A rendere ancora più speciale la serata è stata anche la presenza dell'ospite speciale Enzuccio, noto creator pugliese particolarmente seguito sui social, accolto con entusiasmo dai presenti. Tra foto, sorrisi e momenti di leggerezza, la sua partecipazione ha contribuito ad arricchire un appuntamento già carico di significato, ricevendo grande apprezzamento soprattutto dai più giovani.Una serata vissuta all'insegna dello sport, del ricordo e della condivisione, capace di unire tante persone nel nome di Domi Martimucci, il cui ricordo continua a restare vivo nel cuore della comunità.