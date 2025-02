Borse di studio per studenti di scuole superiori

se il budget assegnato alla Regione Puglia non risulta sufficiente a soddisfare tutte le istanze valide di accesso alle borse di studio, si procede alla riduzione dell'importo della borsa fino al minimo previsto da Decreto Ministeriale, pari a € 150 e all'assegnazione delle borse partendo dal livello di ISEE più basso, scalando la graduatoria fino a esaurimento risorse;

se la somma necessaria a soddisfare le istanze valide di accesso alle borse di studio risulta inferiore all'importo complessivo assegnato alla Regione, si ridistribuisce la somma eccedente aumentando l'importo della borsa di studio fino all'importo massimo di € 500.

Sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei beneficiari delle borse di studio destinate alle studentesse e agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche di secondo grado.Secondo quanto stabilito dalla Regione, le borse di studio sono erogate in via prioritaria agli studenti frequentanti le classi I e II di un'istituzione scolastica secondaria di secondo grado del sistema nazionale dell'istruzione appartenenti ad un nucleo familiare in possesso di un livello di reddito ISEE pari o inferiore a € 12.000,00, elevando tale limite a € 15.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 o più figli. Ciascuna borsa di studio ammonta alla somma forfettaria di 200 euro.Le borse di studio sono erogate fino ad esaurimento della somma assegnata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e secondo le seguenti ipotesi alternative:Le borse di studio possono essere erogate in via eccezionale, per un importo non eccedente il 5% del fondo stanziato a favore della Regione Puglia, a sostegno di studentesse o studenti iscritte/i e frequentanti altre classi di un'istituzione scolastica secondaria di secondo grado del sistema nazionale dell'istruzione, sempre nella medesima fascia di reddito ISEE.