Libri di testo, c'è ancora tempo per presentare le domande

Per andare incontro alle famiglie che non abbiano provveduto per tempo a trasmettere la domanda per la fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024, la Regione ha aperto una seconda finestra temporale, per la presentazione delle domande. Fino alle ore 12.00 del 24 settembre è possibile presentare le domandesolo attraverso il portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, accessibile tramite SPID/CIE/CNS.L'avviso prevede che possono presentare istanza le famiglie il cui livello ISEE sia uguale o inferiore a 10.632,94 euro; tale limite è elevato a 14.000 euro per le famiglie con 3 o più figli. Tutti coloro che, invece, hanno regolarmente presentato domanda nel corso della finestra di giugno devono rivolgersi ai rispettivi Comuni di residenza, seguendo le modalità e le procedure dagli stessi stabilite per l'erogazione del beneficio.ALTAMURA - L'istanza, in tutta la regione, si compila on line. Poi una parte della procedura è curata dal Comune. A tal proposito, l'ufficio istruzione del Comune ha reso noto che "i giustificativi di spesa, fiscalmente validi, relativi all'acquisto dei libri di testo nell'a.s. 2023/2024 (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali), devono essere inviati via mail entro il 30 novembre 2023 all'indirizzo: libriditesto.altamura@gmail.com ".