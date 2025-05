Omaggio ai martiri del 1799

Ieri e oggi è stato celebrato l'anniversario dei fatti del 1799 con la resistenza che rese la città di Altamura "Leonessa di Puglia". In piazza Resistenza sono stati commemorati i martiri.Nell'occasione sono stati accolti sindaci e assessori dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Andria, Bisceglie, Fossacesia, Gravina in Puglia, Guardiagrele, Lanciano, Matera, Mola di Bari, Picerno e Ruvo di Puglia. L'associazione Martiri 1799 anche quest'anno ha coinvolto le scuole di Altamura e altre associazioni.Una giornata in cui è stata ribadita l'importanza del fare memoria insieme.