Basket e nuovi alberi, una giornata omaggio per Vanni Murgese

Domenica 23 marzo sarà una giornata omaggio per Vanni Murgese, funzionario del Comune di Altamura e appassionato di pallacanestro. Prematuramente scomparso circa un anno fa, il 24 marzo 2024, all'età di 47 anni, per un grave male.Il luogo prescelto è la piazzetta degli atleti, in via Le Fogge. La "sua" Virtus Basket ha organizzato un memorial con un quadrangolare, a partire dalle ore 10.00. A seguire una commemorazione, da parte del Comune.Funzionario dei servizi demografici del Comune, viene ricordato per indubbie doti umane e professionali. Sicuramente saranno in tanti domenica a volerlo ricordare, nell'abbraccio alla sua famiglia.