Oggi la commemorazione dei martiri del 1799

Questa mattina l'associazione "Martiri 1799 - Città di Altamura" commemora i caduti della resistenza del 10 maggio 1799 e difensori degli ideali della Repubblica (libertà, uguaglianza, fratellanza). Vicenda storica che valse ad Altamura l'appellativo di "Leonessa di Puglia" per il coraggio e gli ideali, però repressi nel sangue.Quest'anno l'iniziativa si tiene alla fine del mese. Cambia la data ma non il significato. Come ogni anno l'associazione presieduta da Tonia Tota non dimentica di omaggiare i martiri, per non cancellare una parte importante della storia della città.In base al programma, con inizio alle ore 9.30, il cerimoniale prevede in piazza Duomo la consegna di attestati ai bambini nati il 10 maggio, la lettura di elaborati a tema scritti dagli alunni dei sei circoli didattici altamurani e la declamazione di poesie. La cerimonia si svolge davanti alla statua del 1799, opera di Arnaldo Zocchi, collocata ad Altamura nel 1899. La deposizione di una corona di fiori e di rose rappresentano il commosso ricordo del sacrificio.