Carta identità elettronica: aperture straordinarie dell'anagrafe

Il Comune di Altamura invita tutti i cittadini a sostituire la carta d'identità cartacea con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) entro il 3 agosto 2026, termine ultimo di validità del documento di carta anche se ha la scadenza più lunga.La CIE è un documento più sicuro e innovativo che consente anche di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, attivando la propria identità digitale. Può inoltre essere utilizzata come SPID per l'accesso ai servizi digitali.Per chiedere il rilascio della carta di identità elettronica, bisogna presentarsi al Servizio Anagrafe – Ufficio Carte di Identità, in via Madonna della Croce 189 dopo aver prenotato l'appuntamento sull'App C'èPosto.Ci sono due tipi di appuntamenti che si possono richiedere: quello ordinario (di mattina dal lunedì al venerdì; di pomeriggio il giovedì) e quello "open day" (il martedì pomeriggio).Documenti da portarecarta d'identità da sostituirecodice fiscaleuna fototessera recentebancomat o carta di credito per il pagamento (solo modalità tracciabile)Il costo è di 22 euro.Appuntamenti con orari ordinari (su prenotazione "Servizio Carte di identità")dal lunedì al venerdì: 8:15 – 11:00giovedì pomeriggio: 16:00 – 18:00Aperture straordinarie (su prenotazione "Servizio OpenDay", dalle ore 14:45 alle ore 17:45)17 – 31 marzo 20267 – 14 – 21 – 28 aprile 202612 – 19 – 26 maggio 20269 – 16 giugno 2026Durante il rinnovo della CIE, è possibile esprimere il proprio consenso alla donazione di organi, tessuti e cellule, grazie alla collaborazione con AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi.