Ufficio anagrafe
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Carta identità elettronica: aperture straordinarie dell'anagrafe

Entro il 3 agosto bisogna sostituire il documento di carta

Altamura - martedì 17 marzo 2026
Il Comune di Altamura invita tutti i cittadini a sostituire la carta d'identità cartacea con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) entro il 3 agosto 2026, termine ultimo di validità del documento di carta anche se ha la scadenza più lunga.

La CIE è un documento più sicuro e innovativo che consente anche di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, attivando la propria identità digitale. Può inoltre essere utilizzata come SPID per l'accesso ai servizi digitali.

Per chiedere il rilascio della carta di identità elettronica, bisogna presentarsi al Servizio Anagrafe – Ufficio Carte di Identità, in via Madonna della Croce 189 dopo aver prenotato l'appuntamento sull'App C'èPosto.

Ci sono due tipi di appuntamenti che si possono richiedere: quello ordinario (di mattina dal lunedì al venerdì; di pomeriggio il giovedì) e quello "open day" (il martedì pomeriggio).
Documenti da portare
carta d'identità da sostituire
codice fiscale
una fototessera recente
bancomat o carta di credito per il pagamento (solo modalità tracciabile)
Il costo è di 22 euro.

Appuntamenti con orari ordinari (su prenotazione "Servizio Carte di identità")
dal lunedì al venerdì: 8:15 – 11:00
giovedì pomeriggio: 16:00 – 18:00
Aperture straordinarie (su prenotazione "Servizio OpenDay", dalle ore 14:45 alle ore 17:45)
17 – 31 marzo 2026
7 – 14 – 21 – 28 aprile 2026
12 – 19 – 26 maggio 2026
9 – 16 giugno 2026

Durante il rinnovo della CIE, è possibile esprimere il proprio consenso alla donazione di organi, tessuti e cellule, grazie alla collaborazione con AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi.
  • Documenti
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