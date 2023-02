Contributi per gli affitti, pubblicato il bando

Contributi all'affitto della prima casa Bando - competenza 2021

E' stato pubblicato dal Comune di Altamura il nuovo bando per accedere ai contributi integrativi all'affitto della prima casa, per gli affitti pagati nel 2021. Le domande devono essere presentate entro il 7 marzo.Possono accedere al contributo residenti sia italiani che stranieri (comunitari o extra-UE). Il requisito principale è aver condotto nell'anno di competenza (2021) un alloggio a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato ed in regola con l'imposta di registro. Per la formazione della graduatoria determinanti sono i requisiti di tipo reddituale che devono essere indicati nella domanda. Otterranno il contributo coloro che si classificano in modo utile sino all'esaurimento delle risorse disponibili.La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa entro le ore 23.59 del 7 marzo 2023 unicamente tramite la piattaforma telematica "Bacopa" raggiungibile mediante il seguente link:https://bacopa.it/?mod=431altamuraIn allegato il bando con i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle istanze.