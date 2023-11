Politiche per la casa a favore di anziani soli e famiglie in difficoltà

Famiglie in difficoltà, donne vittime di violenza, nuclei familiari con persone disabili. Per tutti i soggetti fragili arriva un nuovo avviso pubblico della Regione Puglia, pubblicato dall'assessorato alle politiche abitative e all'ambiente e condiviso con l'assessorato al welfare, concentrato sull'abitare sociale e i condomini solidali. I dettagli sono stati evidenziati nella conferenza stampa che si è tenuta ieri nella sede della Regione Puglia in via Gentile a Bari, al quale hanno partecipato Anna Grazia Maraschio, assessora alle politiche abitative e all'ambiente, Rosa Barone, assessora al welfare, Luigia Brizzi, dirigente della sezione politiche abitative, Laura Liddo, dirigente di Sezione del dipartimento Welfare. In sala era presente anche Debora Ciliento, consigliera del Pd.L'aiuto è rivolto a famiglie con persone disabili; coppie di anziani soli; nuclei di un solo genitore con bambini; anziani soli; nuclei di immigrati regolarmente presenti sul territorio nazionale; donne vittime di violenza. Con la manifestazione di interesse per la presentazione di progetti pilota di coabitazione sociale e di condomini solidali, approvata con determinazione dirigenziale numero 00418 del 30/10/2023, si dà quindi seguito alle attività già implementate dall'assessorato alle politiche abitative per la promozione dell'abitare sociale. La manifestazione di interesse è rivolta ai Comuni, anche in accordo con gli enti del terzo settore e gli altri enti mutualistici e senza fini di lucro, tra i quali le Cooperative di comunità di cui alla legge regionale n. 23/2014, con le Arca e con le Agenzie sociali per la casa, per il finanziamento di progetti sperimentali di coabitazione sociale e di condomini solidali nell'ambito del "Programma di promozione della cultura dell'abitare sociale".Alla manifestazione di interesse approvata lo scorso anno, i cui criteri di selezione sono stati riproposti anche con l'attuale avviso pubblico, hanno partecipato diversi Comuni, e quelli ritenuti ammissibili sono stati finanziati con i fondi a valere sull'esercizio finanziario 2022 e parte del 2023. Si è ritenuto pertanto proseguire in tale direzione per consentire l'avvio di altri progetti pilota di coabitazione sociale e di condomini solidali, e rispondere così alle esigenze abitative dei soggetti più fragili.Verranno predisposte due graduatorie dei progetti ammissibili che resteranno in vigore per il triennio 2023-2025. La dotazione finanziaria prevista è di 105.600 euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 250mila euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025. Per ciascun progetto pilota potrà essere richiesto un contributo massimo di 25mila euro. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 24 novembre 2023