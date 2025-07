Disabilità grave: approvato il Patto di cura

Il dipartimento Welfare della Regione Puglia dà ufficialmente avvio alla misura "Patto di Cura" per le annualità 2025-2026, destinata a sostenere le persone in condizione di gravissima disabilità non autosufficienza.L'intervento, che mette in campo 20 milioni di euro a valere sul POC 2021–2027, è volto a superare le misure di sostegno economico basate sul mero trasferimento monetario a favore del potenziamento dell'offerta diretta dei servizi.Il "Patto di Cura 2025-2026" prevede l'erogazione di un contributo mensile per 16 mesi (da settembre 2025 a dicembre 2026), destinato a chi si prende cura, in modo professionale e continuativo, di una persona in condizione di gravissima disabilità.Saranno concessi 1.200 euro al mese in caso di assunzione diretta dell'assistente familiare e 1.250 al mese in caso di assunzione tramite Agenzie di lavoro, autorizzate ed iscritte al relativo albo nazionale, modalità quest'ultima inserita per la prima volta nel nuovo Avviso.Il contributo è compatibile solo con l'assunzione regolare di personale di assistenza ed è incompatibile con altre misure regionali aventi simili finalità , come Sostegno Familiare o il precedente "Patto di Cura 2023-24".La domanda di accesso al contributo potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 12:00 del 4 agosto 2025 alle ore 12:00 del 19 settembre 2025, attraverso la piattaforma informatica regionale https://pugliasociale-spid.regione.puglia.itPossono presentare domanda le persone in condizione di disabilità gravissima, residenti in Puglia, con un ISEE valido non superiore a € 60.000 (adulti) o € 80.000 (minorenni) e in possesso di almeno una delle condizioni cliniche gravi indicate dal Decreto FNA 2016.