Soggiorno marino per persone con disabilità

Entro l'11 agosto si presentano al Comune le domande (manifestazioni di interesse) per partecipare al soggiorno marino, rivolto a persone con disabilità residenti nel territorio di Altamura, che si terrà dal 17 al 24 settembre.L'Ufficio Servizi Sociali appronterà l'elenco dei richiedenti dando la priorità a coloro che non hanno partecipato al soggiorno nell'anno 2022 e ai più giovani di età. Pertanto, si invita a inserire nella richiesta le predette informazioni e un numero di telefono per ogni eventuale comunicazione. La presentazione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione in ordine all'effettuazione del soggiorno. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali: tel.0803107413 tel.0803107207.Le informazioni sono disponibili sul portale istituzionale del Comune.