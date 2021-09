Al via il soggiorno ricreativo per diversamente abili

Il Comune di Altamura ha organizzato un soggiorno ricreativo per persone diversamente abili che si terrà presso la struttura Magna Grecia Hotel di Metaponto, a partire da domani e sino al 12 settembre. I partecipanti ammessi sono 22 - tra cui anche bambini - e sono stati già inseriti in un elenco di "manifestazioni di interesse". Ciascuno, ovviamente, avrà un proprio accompagnatore. In totale, dunque, sono 44 persone.Per prendere parte, in base alle norme nazionali vigenti, il Comune ha previsto che gli ammessi debbano essere in regola con il green pass attestante il completamento del ciclo di vaccinazione anti Sars Covid19 sia per il partecipante che per l'accompagnatore. Per i bambini, in alternativa, è previsto il tampone molecolare.Inoltre ogni partecipante, prima dell'ingresso nella struttura, dovrà esibire tampone naso faringeo molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti.