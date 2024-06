Aule nell'istituto Viti Maino per la IV Novembre, si completano i lavori

Con la pausa estiva delle attività didattiche, nell'istituto Viti Maino sono in corso i lavori di sostituzione dei vecchi infissi in modo da completare le nuove aule, realizzate l'anno scorso, della scuola IV Novembre. Lo ha reso noto il Comune, con un aggiornamento sulla situazione del "Viti Maino" dove dallo scorso anno scolastico è ubicato quasi totalmente il primo circolo didattico.Dopo la chiusura dell'edificio scolastico IV Novembre in viale Martiri per vulnerabilità sismica (dicembre 2022), il Comune ha varato un piano emergenziale per consentire la frequenza degli alunni. Il progetto è stato diviso in due stralci: il primo, già effettuato, per la pitturazione e l'adeguamento degli ambienti scolastici (in collaborazione con un gruppo di imprenditori altamurani); il secondo - in fase di esecuzione - riguarda l'ammodernamento di porte e finestre, sia al piano terra che al primo piano.Su un totale di spesa impegnata di 390.000 euro per il programma complessivo di interventi, l'investimento per la sostituzione di infissi è pari a 206.500 euro. Da segnalare, tra l'altro, che le nuove finestre del primo piano rispecchiano il disegno delle finestre pre-esistenti, nel rispetto del vincolo storico-culturale del "Viti Maino". Si completerà, quindi, la manutenzione straordinaria dell'immobile comunale dove è stato possibile trovare una collocazione alternativa e immediata agli alunni della scuola IV Novembre.