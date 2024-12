Finiti i lavori, palazzetto dello sport di nuovo in uso

Si sono conclusi i lavori al palazzetto dello sport "Piccinni" in contrada Pacciarella. L'impianto sportivo è di nuovo in uso: la Pallamano Altamura è già tornata a calcare il parquet del palazzetto che è stato rimesso a nuovo, soprattutto per quanto riguarda la copertura. Come si ricorderà, il tetto letteralmente "faceva acqua". Perché ripetute sono state le infiltrazioni d'acqua e qualche società sportiva ne ha anche pagato il prezzo perdendo partite a tavolino.L'amministrazione ha fatto eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura. Nel dettaglio, per la copertura, sono stati effettuati il trattamento antiruggine delle zone ossidate, la sostituzione della scossalina, la pulizia e impermeabilizzazione dei canali di gronda, la sigillatura impermeabile dei giunti fessurati sulla facciata sud, il risanamento dei frontalino dei tre box d'ingresso e la sostituzione dei relativi pluviali. Eseguiti anche altri interventi: il rifacimento dell'intonaco sulle pareti a piano strada del ballatoio d'ingresso sulla facciata est, la tinteggiatura protettiva delle murature, dei pilastri e degli altri elementi in cemento armato a faccia vista, così come la verniciatura di manufatti metallici, la realizzazione di un nuovo accesso sulla facciata sud, al fine di garantire la separazione tra atleti e spettatori, la completa sostituzione della pavimentazione in parquet, la ristrutturazione di bagni e di spogliatoi e la sostituzione di porte interne ed esterne. L'immobile, inoltre, si presenta anche "nuovo" nei colori.Al "Piccinni" si disputano gare e si tengono allenamenti di calcio a 5, pallacanestro, pallamano e, all'occorrenza, anche altri eventi.Domani (mercoledì 11 dicembre), alle ore 19.30, l'amministrazione comunale incontrerà le associazioni sportive e i cittadini in una cerimonia di presentazione dei lavori svolti e conclusi.