Corso Federico da rimettere a nuovo, i lavori iniziano a Porta Bari

Questa settimana è prevista la fase preparatoria del cantiere per i lavori di riqualificazione di corso Federico II di Svevia e piazze annesse o limitrofe (Duomo, Repubblica, Municipio). Si tratta di un appalto che rientra nel Pnrr, per un importo dei lavori di circa tre milioni di euro.Com'è noto, la pietra del corso è fratturata e disconnessa in moltissimi punti. Tanti sono stati gli interventi di ripristino ma servono solo a dare una sistemazione provvisoria. Per questo occorre una soluzione strutturale.L'intervento programmato prevede il totale rinnovo della pavimentazione realizzata negli anni '90, in gran parte ammalorata, e il rinnovo dei sottoservizi, degli elementi e reti impiantistiche, nonché l'inserimento di arredo urbano come le panchine, sia nell'arteria centrale del centro storico sia nelle piazze annesse adiacenti (Duomo, Repubblica, Municipio). Verrà utilizzata una pietra diversa, più compatta e meno sdrucciolevole.Corso Federico II di Svevia è la via commerciale più importante della città ed è anche il luogo del passeggio per eccellenza e il biglietto da visita per i turisti che arrivano ad Altamura. Gli operatori commerciali e i cittadini, ovviamente, hanno delle preoccupazioni perché sicuramente i lavori creeranno dei disagi. Sarà fondamentale il buon andamento delle diverse fasi di lavorazione. A marzo, in un'assemblea cittadina, i progettisti, i tecnici e le imprese hanno parlato con i cittadini e gli interessati sulle modalità di attuazione dell'appalto. Si lavorerà per stralci, per non impegnare tutto il corso contemporaneamente. Il primo "pezzo" è quello che parte da piazza Unità d'Italia.