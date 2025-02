PD: Governo taglia fondi ai Comuni, più di un milione euro per Altamura

2025: -65 milioni di euro

Il Partito Democratico Puglia denuncia una grave riduzione dei fondi destinati ai Comuni pugliesi e alla Regione per il periodo 2025-2029. Con l'ultima manovra di Bilancio, il Governo ha deciso di sottrarre ben 527 milioni di euro, una scelta che avrà ripercussioni dirette sui servizi essenziali per i cittadini.Quanto perderà la Puglia? Nel dettaglio, i tagli previsti per ogni anno saranno:I tagli sono stati classificati come "contributi alla finanza pubblica", come sostiene il Partito democratico. "Il Governo Meloni - ha dichiarato il segretario del Pd della Puglia Domenico De Santis - sta facendo cassa sulle spalle dei Comuni e delle Regioni. Con l'ultima manovra di Bilancio, ai Comuni pugliesi e alla nostra Regione vengono sottratti ben 527 milioni di euro nei prossimi cinque anni. Un colpo durissimo che si tradurrà in meno servizi per i cittadini, meno risorse per scuole, trasporto pubblico, manutenzione urbana e sostegno ai più deboli". Tali somme, da utilizzare per i servizi ai cittadini, "finiranno nelle casse dello Stato per tappare i buchi di Bilancio".Il Pd ha comunicato i dati per ogni Comune pugliese. In base ad essi, peril taglio o "contributo alla finanza pubblica" è di circa 1.224.000 euro in cinque anni, così suddiviso: euro 118.097 (nel 2025); 236.194 (2026); 236.194 (2027); 236.194 (2028); 399.713 (2029). In sostanza si tratta di "minori trasferimenti" dallo Stato agli enti locali.