Fondi europei, 2 miliardi di euro alla Puglia

Oltre due miliardi di euro assegnati alla Puglia con il Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza). I dettagli sono stati presentati ieri a Bari con il primo incontro di "Italiadomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", l'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.Al Teatro comunale 'Niccolò Piccinni' sono intervenuti il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. I due miliardi riguardano 21 progetti per interventi su trasporto, mobilità sostenibile, rinnovo del parco bus e treni, edilizia residenziale, interventi sui porti e le Zone economiche speciali.Ad Altamura sono stati assegnati 40 milioni di euro con i tre progetti del Comune, che si sono ben classificati, nell'ambito del programma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pinqua (programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare) . Sono state presentate e finanziate le tre proposte progettuali del Comune su questi ambiti: direttrice Santa Teresa - piazza Aldo Moro; quartiere di Via Carpentino - viale Traiano; aree annesse alla S.S. 96 - quartiere di via Lago Passarello e di via Selva.Fra gli interventi progettati compaiono il recupero e la riattivazione di beni comunali dismessi, dal Palazzo dell'Acquedotto, al Monastero del Soccorso, all'ex Ricovero, la realizzazione di social housing (edilizia sociale), la riqualificazione di piazze fra cui piazza Mercadante, piazza Santa Teresa e piazza Aldo Moro per le quali sarà riqualificato l'asse viario che le congiunge, la sistemazione delle aree verdi nella zona fra viale Traiano e via Carpentino e quelle fra via Lago Passarello e via Selva, la messa in sicurezza dei sottopassaggi ed il recupero delle aree a ridosso della S.S.96.