Messa in sicurezza di edifici e del territorio, fondi ai Comuni

"Il Ministero dell'Interno ha assegnato circa 1.7 miliardi di euro ai Comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio. Nel decreto del direttore centrale per la finanza locale, attuativo della misura inserita nella Legge di Bilancio per il 2019, sono elencati i Comuni beneficiari del contributo. Tra questi c'è Altamura, che riceve un totale di un milione e 800 mila euro di finanziamenti per tre progetti". Lo comunica la deputata del Movimento 5 stelle, Angela Masi.Proseguendo l'elenco "25 milioni vanno alla provincia di Bari - aggiunge - mentre il totale regionale è di circa 92,5 milioni di euro. Con successivo provvedimento, il Ministero procederà all'ulteriore scorrimento della graduatoria, per assegnare le risorse residue per l'anno 2022, circa 52 milioni di euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce. Grazie a queste risorse, potranno essere realizzati interventi di valorizzazione e messa in sicurezza del nostro territorio – dalla manutenzione di strade, ponti e viadotti alla tutela dal rischio idrogeologico - e di efficientamento energetico del patrimonio edilizio comunale, con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche. Un intervento concreto per garantire maggiore sicurezza per tutti i cittadini".