In lotta contro il rabdomiosarcoma, raccolta fondi per Serena

Un appello lanciato attraverso una delle più note piattaforme di raccolte fondi. Una famiglia di Altamura chiede aiuto per "riportare il sole nella vita di Serena". Serena è una bambina che da alcuni mesi, da maggio, sta lottando contro un tumore maligno che colpisce i tessuti molli: il rabdomiosarcoma. Una patologia che richiede lunghe e dure cure.La vita è stata travolta dalla malattia. "La mia dolce bambina - racconta la mamma Rosanna nella storia pubblicata su "Gofundme" - da un giorno all'altro ha dovuto lasciare a casa le sue bambole, le sue abitudini e i suoi affetti per partire disperatamente a Padova per sostenere le cure del suo tumore. Il 26 maggio siamo partiti in 4 io Serena il papà e l'altra sorellina di 11 anni. Abbiamo deciso di affrontare questo nemico in 4 tutti insieme , perché una squadra vince sé è al completo. Tante le paure, tante le incertezze, i posti di lavoro di noi genitori in bilico, paura di affrontare un futuro senza certezze economiche lontani da casa, lontani dalla Puglia. Ma un obiettivo chiaro e sicuro nella nostra mente: curare Serena, costi quel che costi"."Adesso - aggiunge - siamo pronti per il quarto ciclo e nel frattempo ci siamo ritrovati la bambina su una sedia a rotelle per aver avuto la tossicità a un farmaco. Non mi arrendo sono una mamma forte e tenace non solo dobbiamo combattere il nemico ma dobbiamo lottare per rimetterla in piedi. Lei aveva imparato ad accettare la malattia ma non riesce ad accettare che le sue gambe si siano addormentate, vorrebbe correre come faceva prima anche solo per sfogare la rabbia di una vita normale che le è stata rubata".La richiesta di aiuto nasce per la necessità di continuare a garantire le cure. "Non voglio chiedere la carità a nessuno , so bene che i soldi si sudano lavorando - dice - ma di fronte a questa realtà mi riesce difficile parlare di lavoro adesso. La bambina ha la necessità di essere seguita sia per sconfiggere il nemico che per ritrovare la forza nelle sue gambe. Sapete perché lo chiamo nemico e non mostro? Perché voglio rispettarlo, combatterlo con mia figlia e rispedirlo da dove è partito".La mamma ringrazia in anticipo coloro che vorranno dare un aiuto con le donazioni. "Vorrei poter continuare questo percorso di cure per mia figlia a Padova serenamente senza la paura di dire a mia figlia che non sì può più curare qui perché non ce lo possiamo permettere", conclude.Altamuralife, in attesa di mettersi in contatto con la famiglia, sostiene questo appello, divulgandolo attraverso il portale e la pagina Facebook.Il link è: https://www.gofundme.com/f/23ndjx7qao(la foto è tratta da Gofundme)