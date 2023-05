Scuola IV Novembre: il Comune ringrazia gli imprenditori per i lavori al Viti Maino

Il commissario straordinario Mariarita Iaculli ha conferito un encomio solenne alle 10 aziende altamurane che, con il progetto "Insieme per i bambini", hanno realizzato in modo gratuito una parte dei lavori per realizzare nuove aule nell'istituto Viti Maino. In questo modo hanno permesso di risolvere l'emergenza della scuola IV Novembre, rimasto senza il plesso centrale (chiuso a dicembre) e di evitare i doppi turni dei bambini.Nella motivazione della targa che oggi è stata consegnata si dà atto della preziosa collaborazione offerta all'intera collettività altamurana a favore dei piccoli alunni della IV Novembre. L'intervento delle aziende altamurane ha permesso di chiudere in tempi molto brevi l'emergenza, sino al ripristino del turno scolastico antimeridiano per tutti dal 6 marzo.Si spera che il prossimo anno scolastico inizi regolarmente, senza turnazioni. Le aule dell'istituto Viti Maino, ora a disposizione della scuola IV Novembre, non sono del tutto sufficiente per il numero di alunni. Verrà meno, inoltre, la disponibilità della "Pacelli" per i lavori che sono in corso alla scuola "Ottavio Serena".Cosa ne sarà, invece, del glorioso edificio "IV Novembre"? Nelle prossime notizie Altamuralife fornirà aggiornamenti sui progetti in atto.