Nuove aule della IV Novembre, i lavori procedono bene

Procedono in modo spedito i lavori all'istituto Viti Maino per la realizzazione di 14 nuove aule da assegnare alla scuola IV Novembre. In questo modo si potrà tornare alla normalità e garantire la frequenza scolastica di mattina a tutti i bambini. Oggi si è tenuto un sopralluogo dal quale è emerso che la scadenza di fine mese sarà molto probabilmente rispettata. L'obiettivo è avere le classi a scuola, tutte di mattina, dal primo marzo.Decisivo - va ribadito ancora una volta - è stato l'apporto del Gruppo aziende altamurane che ha offerto la propria disponibilità a titolo gratuito, anzi con spese e responsabilità a proprio carico, dando una soluzione a una vicenda che altrimenti ora sarebbe ancora in alto mare. Un fatto esemplare ed encomiabile perché è raro questo impegno per la collettività in modo disinteressato.Pertanto, vista l'eccezionalità del caso, è giusto "dare a Cesare quel che è di Cesare" e riconoscere il lavoro che viene svolto. Le aziende che si stanno impegnando direttamente sono: F.lli Tesoro – Impresa di costruzioni; Petilia Costruzioni srl; Impresa Marroccoli srl; Enfo Service srl; Centro Edile Quartarella srl; Steel Fer srl; Edil Tekno Group srl; Gruppo Officine Patella; Arte Color srl; Lm impianti srl (nella foto una rappresentanza delle aziende, presenti oggi al sopralluogo)Grazie a loro questa emergenza finirà presto. E, nel frattempo, si è trovata una validissima soluzione - il "Viti Maino" - in sostituzione di una scuola, lo storico plesso "IV Novembre", che malinconicamente resterà chiusa molto a lungo.E' bene ricordare che da circa un mese un enorme disagio ricade su circa 300 bambini di 14 classi di terza, quarta e quinta della scuola primaria "IV Novembre". Sono costretti sempre ad andare a scuola di pomeriggio-sera perché alla "IV Novembre" non c'è una rotazione: ci sono classi che vanno a scuola sempre di mattina; le altre, invece, dalle 14.15 alle 19.15.L'interessamento degli imprenditori altamurani è nato proprio per andare incontro alle famiglie e ai bambini, affinché per tutti sia ripristinata la scuola nella collocazione oraria naturale, quella antimeridiana. Non a caso il loro motto è: "Insieme per i Bambini". Sin d'ora queste aziende hanno meritato il "grazie" più grande.Seguiranno aggiornamenti e altre notizie