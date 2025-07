Punti cardinali: programma di orientamento per formazione e lavoro

Il Comune di Altamura parteciperà con una proposta progettuale all'iniziativa della Regione Puglia "Punti cardinali for work: punti di orientamento per la formazione e il lavoro", nell'ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.Il Comune ha pubblicato un avviso per la presentazione di "manifestazione di interesse" finalizzata all'individuazione di partner di progetto. Possono partecipare:1. sistemi regionali del lavoro, pubblici e privati (Centri per l'Impiego/Agenzie per il Lavoro accreditate, pubbliche e private);2. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie, università pubbliche e private, istituti tecnici superiori (ITS), enti di formazione accreditati della Regione Puglia anche in forma associata, Cpia;3. enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, istituti di ricerca, coworking del territorio, community library (Biblioteche di Comunità) e altri istituti e luoghi della cultura della Regione Puglia, punti locali della rete nazionale italiana Eurodesk;4. imprese pubbliche e private;5. associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative.L'avviso e il modello della domanda, sono pubblicate sul portale istituzionale del Comune. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 5 luglio 2025, via Pec.