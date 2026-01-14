Strade dissestate, aggiudicati i lavori per la sistemazione

E' stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei lavori di completamento della viabilità ricadente in zona CR compresa tra le vie Sant'Agnese, San Valentino, Pietro Colletta e Pompei. L'opera pubblica, inserita nel Piano triennale 2024-2026, consiste nella realizzazione delle urbanizzazioni primarie (acqua, fogna e illuminazione pubblica) laddove mancanti. Nell'area interessata sono comprese via San Claudio e via San Salvatore.Il quadro economico sviluppa complessivamente 1.700.000 euro. La previsione iniziale di 700.000 euro è stata incrementata dall'Amministrazione comunale nel 2024 per la necessità di integrare la progettazione esecutiva con la realizzazione di fogna bianca mediante sistemi di raccolta di acque piovane in vasche di accumulo e dispersione in pozzi anidri. "Si tratta di un'opera pubblica che è attesa dai residenti da più di 20 anni - dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi - per migliorare definitivamente le condizioni di vivibilità dell'area, attualmente soggetta ad allagamenti; inoltre servirà a dare un'organica sistemazione con il completamento delle opere di infrastrutturazione esistenti. Per questa ragione, in fase progettuale, l'impegno finanziario è più che raddoppiato per una definitiva sistemazione".I lavori dureranno sei mesi. La gara è stata aggiudicata per circa 1,1 milioni di euro.