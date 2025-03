Approvato un progetto per completare alcune strade

Nella seduta del Consiglio comunale del 24 e del 27 febbraio sono stati approvati alcuni provvedimenti, riguardanti opere pubbliche, ai fini urbanistici ed espropriativi. Uno di essi riguarda il completamento della viabilità tra via Pompei e via Colletta.Nello specifico, con voto all'unanimità dei presenti (17 favorevoli, di cui 13 maggioranza e 4 opposizione), l'assise ha approvato ai fini urbanistici ed espropriativi il progetto esecutivo del "Completamento della viabilità ricadente in zona Cr compresa tra via Sant'Agnese, via San Valentino, via Pietro Colletta e via Pompei". Con la delibera consiliare, vengono adottati la variante al Prg vigente e il vincolo preordinato all'espropriazione. L'opera pubblica, inserita nel Piano triennale 2024-2026, consiste nella realizzazione delle urbanizzazioni primarie (acqua, fogna e illuminazione pubblica) laddove mancanti. Nell'area interessata è compresa anche via San Claudio.Il quadro economico sviluppa complessivamente 1.700.000 euro. La previsione iniziale di 700.000 euro è stata incrementata perché si è stabilita la necessità di integrare la progettazione esecutiva con la realizzazione di fogna bianca mediante sistemi di raccolta di acque piovane in vasche di accumulo e dispersione in pozzi anidri. Sotto il profilo amministrativo, si procederà ora con gli atti relativi alle espropriazioni. L'opera pubblica è molto attesa dai residenti nella zona; inoltre servirà a dare un'organica sistemazione con il completamento delle opere di infrastrutturazione esistenti."L'Amministrazione comunale è soddisfatta per il voto in Consiglio comunale perché è stata confermata una forte attenzione", riporta un comunicato.