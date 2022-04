Sistemazioni stradali, lavori in corso in via dei Mille

Sono iniziati i lavori di sistemazione stradale in via dei Mille. La strada è chiusa al traffico e sono consigliati percorsi alternativi per coloro che devono attraversare questa parte della città.Gli interventi fanno seguito ai lavori per la rete idrica effettuati dall'Aqp. In via dei Mille, e da domani anche in via Maggio 1648, è in corso la rimozione della massicciata stradale (cosiddetta scarificatura) a cui seguirà la bitumazione vera e propria, con la posa del tappetino di asfalto.Via via che la tabella di marcia procederà, le strade interessate verranno aperte al traffico almeno per i tratti in cui non sono in corso le lavorazioni.Si attendevano già prima i lavori di rifacimento dell'asfalto in via dei Mille e in alcune strade limitrofe ma l'aumento del prezzo del bitume e la difficoltà di reperimento, dovuti all'attuale situazione difficile per i materiali da costruzione, hanno comportato dei ritardi.(seguono aggiornamenti)