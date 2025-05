Manutenzione di strade cittadine

Sono in corso interventi di manutenzione stradale, per la sistemazione di alcune vie della città. Via Genova, via Cassano, via Pietro Colletta, via Santeramo, via Lago d'Iseo sono alcune delle strade interessate dai lavori. Seguiranno via Caprera, via Cappellini e delle traverse. Lo ha reso noto il Comune."Confidando nella consueta collaborazione dei cittadini - ha comunicato l'ente - si avvisa che sono consigliati percorsi alternativi per evitare disagi nella circolazione dei veicoli. Nel contempo proseguono sia le attività di ripristino di buche sia gli interventi previsti dal regolamento comunale sulle manomissioni stradali da parte delle ditte dei sotto-servizi pubblici (servizio idrico-fognario, energia elettrica, fibra, ecc.)".