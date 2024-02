Lavori in corso per varie sistemazioni stradali

Procedono secondo la tabella di marcia i lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie e tratti stradali nella città di Altamura. Si tratta di interventi per la sistemazione della pavimentazione stradale, per un impegno complessivo di spesa di circa un milione di euro.L'Amministrazione comunale ha reso noto che attualmente sono in corso i lavori di ripavimentazione della rotatoria in via Parisi - viale Padre Pio.Il rifacimento del manto stradale è già stato effettuato:- alla rotatoria di via Santeramo - via Palestro;- in via Santeramo (tratto da via Mura megalitiche alla rotatoria);- viale Mons. Domenico Chierico;- via Michele Fenice Chironna;- via delle Cappelle (un tratto);- via Ofanto (un tratto);- viale Regina Margherita (da piazza Unità d'Italia a via Mura Megalitiche);- via Londra (da via Bari a via delle Nazioni).- via Pier Luigi da Palestrina.In corso d'opera è anche via Lipari. Inoltre l'attività è prevista anche in via Pisa, via Trizio, via Girgenti. Le lavorazioni sono indicate sul posto con segnaletica mobile e con pre-avvisi per la circolazione stradale. Pertanto si confida nella consueta collaborazione dei cittadini a preferire percorsi alternativi, al fine di non incorrere in disagi.L'elenco delle vie oggetto di manutenzione non si esaurisce con questo appalto perché sono previsti altri affidamenti. La rete viaria cittadina è molto estesa e soggetta a diffusi dissesti, pertanto è costante l'operato dell'Amministrazione comunale e degli uffici del settore Lavori pubblici per il miglioramento delle condizioni.