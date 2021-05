Pericolo incendi e sicurezza, taglio dell'erba su strade provinciali

La Città metropolitana ha avviato già dalla prima settimana di aprile, e sono attualmente in corso, le operazioni di taglio dell'erba e cespugli lungo tutta la rete stradale (ex provinciali) di competenza dell'Ente.Un intervento che interessa circa 1600 km di strade per un totale di circa 3200 km di erba da tagliare lungo i due margini della carreggiata. I lavori sono stati divisi in otto zone per un importo complessivo di circa 600 mila euro. Le operazioni sono state già completate sulle strade a confine con il territorio della provincia di Brindisi (area particolarmente colpita dal problema della xylella fastidiosa) nei Comuni di Monopoli e Locorotondo e stanno proseguendo sull'intero territorio metropolitano.Per il pericolo degli incendi è stata data priorità alle "aree sensibili" tra le quali anche quelle boscate, cespugliate, arborate e a pascolo ricadenti nel Parco dell'Alta Murgia.