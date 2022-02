La strada comunale Grotta Formica è impercorribile

Una lettrice si rivolge alla redazione di Altamuralife per segnalare il dissesto della strada comunale Grotta formica, che collega la zona artigianale a un nucleo abitato nei pressi del santuario del Buoncammino. La strada risulta "impercorribile" per lo stato in cui versa."La strada è sempre impercorribile, non riesco davvero a raggiungere la mia casa per via di buche disastrose", viene segnalato alla nostra redazione. "Percorriamo tutti i giorni questa strada è rischioso sia per la salute che per la distruzione di macchine. Bisogna prendere provvedimenti".Buche che diventano profonde pozzanghere, difficili da evitare, quando piove. Un appello a intervenire perché la situazione è così da tempo, sebbene in passato ci siano stati alcuni interventi di manutenzione ma hanno avuto breve durata.